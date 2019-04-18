«Разговор с богом предпочитаю решать тет-а-тет»: Зеленский о вере
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что он верит в бога, однако не хотел бы «транслировать» это на весь мир. Свое мнение он выразил в интервью одному из украинских СМИ.
Так Зеленский отреагировал на вопрос о том, будет ли он в случае избрания на высший пост Украины «показательно религиозным». При этом он отметил, что намерен клясться на Евангелии на инаугурации, как того требует официальная церемония.
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Кандидат в президенты добавил, что в его семье «за столом» никогда не обсуждают вопросы религии так как они «раскалывают общество».
Ранее Зеленский заявил, что для некоторого количества жителей страны украинский националист Степан Бандера является «неоспоримым героем».