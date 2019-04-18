Зеленский счел Бандеру «неоспоримым героем»

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Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что для некоторого количества жителей страны украинский националист Степан Бандера является «неоспоримым героем». Своим мнением он поделился в интервью украинскому СМИ.

«Степан Бандера – герой для какого-то процента украинцев, и это нормально и классно. Это один из тех людей, которые защищали свободу Украины», — сказал Зеленский.

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При этом Зеленский посчитал, что именем Бандеры излишне часто называют городские объекты. Так же, считает комик, излишне часто используется имя поэта и писателя Тараса Шевченко.

Председатель ОБСЕ обеспокоился «героизацией» Бандеры на Украине.