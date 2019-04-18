Канада разочарована решением США по Кубе

<img src="//img.gazeta.ru/files3/970/10969970/RTX326HO-pic905-895x505-86342.jpg">

Министр иностранных дел Канады Христи Фриланд заявила, что канадская сторона глубоко разочарована решением США разрешить подачу исков против Кубы. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, Канада планирует рассмотреть варианты ответных мер на данное решение США.

Реклама

Она также добавила, что подобные действия могут привести к негативным последствиям для граждан Канады.

Фриланд подчеркнула, что канадская сторона обсуждала эту обеспокоенность с представителями Евросоюза.

Ранее сообщалось, что США ввели новые санкции против Кубы.