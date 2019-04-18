В Раде призвали Порошенко «закрыть рот»
Депутат Верховной рады Александра Кужель заявила, что украинскому лидеру Петру Порошенко следует «закрыть рот». Об этом сообщает NewsOne.
«Президенту нужно просто закрыть рот, перед тем как кого-то пристыдить», — сказала Кужель.
По ее словам, Порошенко не стоит пытаться пристыдить кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.
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Она также добавила, что в 2014 года Порошенко пропустил дебаты с экс-премьером Украины Юлией Тимошенко.
Кужель подчеркнула, что ей стыдной за институт президентства на Украине в лице Порошенко.
Ранее сообщалось, что Порошенко пообещал не унижать Зеленского.