В Раде призвали Порошенко «закрыть рот»

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Депутат Верховной рады Александра Кужель заявила, что украинскому лидеру Петру Порошенко следует «закрыть рот». Об этом сообщает NewsOne.

«Президенту нужно просто закрыть рот, перед тем как кого-то пристыдить», — сказала Кужель.

По ее словам, Порошенко не стоит пытаться пристыдить кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.

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Она также добавила, что в 2014 года Порошенко пропустил дебаты с экс-премьером Украины Юлией Тимошенко.

Кужель подчеркнула, что ей стыдной за институт президентства на Украине в лице Порошенко.

Ранее сообщалось, что Порошенко пообещал не унижать Зеленского.