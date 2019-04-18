Луценко открестился от слов о получении списка «неприкасаемых»
Генпрокурор Украины Юрий Луценко отказался от своих слов о получении списка «неприкасаемых» от посла США в Киева Мари Йованович. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, в ходе встречи с послом в 2017 году он привел имена «ряда так называемых антикоррупционеров, проходящих по делам», на что Йованович ответила, что это недопустимо, поскольку подорвет доверие к антикоррупционным активистам.
Реклама
Он также добавил, что посла интересовало дело антикоррупционера Виталия Касько, который подозревается в «злоупотреблениях».
Луценко подчеркнул, что Йованович назвала Касько выдающимся антикоррупционным деятелем.
Ранее сообщалось, что список «неприкосновенных» украинцев посла США опубликовал депутат Рады.