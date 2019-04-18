Луценко открестился от слов о получении списка «неприкасаемых»

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Генпрокурор Украины Юрий Луценко отказался от своих слов о получении списка «неприкасаемых» от посла США в Киева Мари Йованович. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в ходе встречи с послом в 2017 году он привел имена «ряда так называемых антикоррупционеров, проходящих по делам», на что Йованович ответила, что это недопустимо, поскольку подорвет доверие к антикоррупционным активистам.

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Он также добавил, что посла интересовало дело антикоррупционера Виталия Касько, который подозревается в «злоупотреблениях».

Луценко подчеркнул, что Йованович назвала Касько выдающимся антикоррупционным деятелем.

Ранее сообщалось, что список «неприкосновенных» украинцев посла США опубликовал депутат Рады.