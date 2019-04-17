Источники: Трамп пожертвует на восстановление Нотр-Дама

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Президент США Дональд Трамп намерен внести личное пожертвование на восстановление парижского собора Нотр-Дам-де-Пари, пострадавшего в результате крупного пожара. Об этом в своем твиттере написал журналист Newsmax Джон Гиззи.

По словам Гиззи, об этом ему стало известно от источников в Белом доме. Он также отметил, что Трамп «скорее всего» внесет пожертвование. Его сумма не уточняется.

Ранее Трамп указал на «странности» в возгорании Нотр-Дам-де-Пари.