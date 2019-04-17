Бойко призвал Порошенко и Зеленского устроить на стадионе «цивилизованное шоу»
Лидер партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко считает, что стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского не повлияют на мнение избирателей. Свое мнение он выразил в эфире телеканала NewsOne, передает РИА «Новости».
По мнению политика, жители страны «в основном» уже сделали свой выбор в пользу того или иного кандидата.
«Главное, чтобы это шоу [стадионные дебаты Порошенко и Зеленского] прошло цивилизованно, чтобы не было никаких случаев, уничтожающих имидж нашего государства», — сказал Бойко.
Он также посчитал, что подготовка к этим дебатам была «очень отрицательной», указав на публичные обвинения и сдачу анализов на наркотики.
Ранее сообщалось, что команда Порошенко опасается «агрессивных сторонников» Зеленского на дебатах.