Бойко призвал Порошенко и Зеленского устроить на стадионе «цивилизованное шоу»

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Лидер партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко считает, что стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского не повлияют на мнение избирателей. Свое мнение он выразил в эфире телеканала NewsOne, передает РИА «Новости».

По мнению политика, жители страны «в основном» уже сделали свой выбор в пользу того или иного кандидата.

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«Главное, чтобы это шоу [стадионные дебаты Порошенко и Зеленского] прошло цивилизованно, чтобы не было никаких случаев, уничтожающих имидж нашего государства», — сказал Бойко.

Он также посчитал, что подготовка к этим дебатам была «очень отрицательной», указав на публичные обвинения и сдачу анализов на наркотики.

Ранее сообщалось, что команда Порошенко опасается «агрессивных сторонников» Зеленского на дебатах.