Жена Зеленского рассказала о влиянии на мужа

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Жена кандидата в президенты Украины Елена Зеленская заявила, что это она уговорила Владимира Зеленского не выходить к журналистам, передает «Апостроф».

«Сейчас к нему звучит много претензий, что он скрывается от прессы. Я не советовала ему выходить к журналистам. На самом деле и без того много выходов, кому отказывают, но многим нет», — пояснила Зеленская.

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По ее словам, все успеть невозможно.

Зеленская рассказала, что сейчас Владимир Зеленский готовится к дебатам с нынешним главой государства Петром Порошенко.

Ранее кандидат в украинские президенты Петр Порошенко пообещал не унижать и обижать другого кандидата Владимира Зеленского.