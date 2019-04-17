Жена Зеленского рассказала о влиянии на мужа
Жена кандидата в президенты Украины Елена Зеленская заявила, что это она уговорила Владимира Зеленского не выходить к журналистам, передает «Апостроф».
«Сейчас к нему звучит много претензий, что он скрывается от прессы. Я не советовала ему выходить к журналистам. На самом деле и без того много выходов, кому отказывают, но многим нет», — пояснила Зеленская.
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По ее словам, все успеть невозможно.
Зеленская рассказала, что сейчас Владимир Зеленский готовится к дебатам с нынешним главой государства Петром Порошенко.
Ранее кандидат в украинские президенты Петр Порошенко пообещал не унижать и обижать другого кандидата Владимира Зеленского.