Решена судьба иска к Порошенко из-за билборда с Путиным
Президента Украины Петра Порошенко не будут наказывать за размещение агитационных билбордов, на которых его фотография была использована вместе с фото российского президента Владимира Путина. Об этом сообщает УНИАН.
Отмечается, что соответствующий иск отклонил шестой апелляционный административный суд.
Реклама
В информагентстве добавили, что активисты «Центра контроля предвыборных программ» намерены добиваться, чтобы иск вернулся в судебные органы.
Ранее Порошенко объяснил присутствие Путина на билбордах.