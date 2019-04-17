Решена судьба иска к Порошенко из-за билборда с Путиным

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Президента Украины Петра Порошенко не будут наказывать за размещение агитационных билбордов, на которых его фотография была использована вместе с фото российского президента Владимира Путина. Об этом сообщает УНИАН.

Отмечается, что соответствующий иск отклонил шестой апелляционный административный суд.

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В информагентстве добавили, что активисты «Центра контроля предвыборных программ» намерены добиваться, чтобы иск вернулся в судебные органы.

Ранее Порошенко объяснил присутствие Путина на билбордах.