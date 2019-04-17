Не бронзоветь в отрыве от людей: Путин обратился к чиновникам

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Президент России Владимир Путин призвал чиновников не «бронзоветь», передает ТАСС.

По его словам, чиновники не должны жить в отрыве от общества, ради которого они работают.

Путин подчеркнул, что «любой руководитель должен чувствовать себя частью общества, в котором он живет и ради которого он работает».

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«Тогда он будет по-другому относиться к решению целого ряда проблем, не бронзоветь, не чувствовать себя в отрыве от людей», — заявил Путин.

Ранее Путин осудил мздоимство чиновников и их равнодушие к стране.