Bloomberg назвал еще одну ведущую Fox News, которой прочат место в администрации Трампа

Министр финансов США Стивен Мнучин планирует нанять на позицию своего главного пресс-секретаря обозревателя телеканала Fox News Монику Кроули, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Она может сменить Тони Сайеха, который в настоящее время выполняет коммуникационную работу в минфине США. До этого президент США Дональд Трамп хотел назначить Кроули на должность в совете по национальной безопасности в Белом доме, однако в 2017 году она отказалась от нее после обвинений в плагиате.

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О скандальной истории с плагиатом в ее книге, написанной в 2012 году, сообщал СNN. Журнал Politico также находил плагиат в ее диссертации 2000 года. Тогда телеведущая Fox News назвала эти публикации «политическими заказными статьями».

Агентство напоминает, что в настоящее время внимание демократов приковано к налоговым декларациям Трампа, которые они потребовали у министерства финансов.

Ранее Мнучин заявил, что его ведомство не будет передавать копии налоговых деклараций Трампа комитету по методам и средствам палаты представителей конгресса страны.