Путин насчитал более миллиона живущих в России граждан Таджикистана
Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с таджикским лидером Эмомали Рахмоном заявил, что в России живут и работают около 1,2 млн граждан Таджикистана, передает ТАСС.
Путин заверил, что российские власти «многое делают», чтобы обеспечить «достойные условия» для граждан Таджикистана, которые живут в России.
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«Это важно, поскольку в России живут и работают порядка 1,2 млн граждан Таджикистана, а их денежные переводы являются серьезным подспорьем для экономики страны и для их семей», — сказал Путин.
В конце прошлого года сообщалось, что Путин провел телефонный разговор с президентами Казахстана и Таджикистана.