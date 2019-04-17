Трамп призвал демократов вернуться с каникул для борьбы с мигрантами
Президент США Дональд Трамп на своей странице в твиттере призвал демократов скорее вернуться с каникул, чтобы внести изменения в миграционное законодательство.
Он также сообщил, что на американо-мексиканской границе в настоящее время ведется строительство больших участков стены.
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«Демократам из Конгресса пора вернуться из отпусков и и изменить иммиграционные законы, или ситуация на границе, не смотря на работу погранслужбы, станет только хуже. Большие участки стены возводятся в настоящее время!» — написал Трамп.
Ранее Трампу дали деньги на строительство стены на границе с Мексикой.