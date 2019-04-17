Штаб Порошенко попросил ЦИК изменить график дебатов с Зеленским

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Олег Медведев, представитель штаба кандидата в президенты Украины Петра Порошенко, обратился к Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны с просьбой изменить время проведения дебатов с его соперником на предстоящих президентских выборах Владимиром Зеленским. Об этом сообщает «Украинская правда».

По его словам, это необходимо, чтобы президент успел принять участие в дебатах на НСК «Олимпийский» и на общественном телеканале «Суспильный».

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«Поскольку есть закон, который требует дебатов на «Суспильном», есть соответствующая инструкция ЦИК, то сегодня от имени нашего кандидата его представитель в ЦИК Руслан Князевич обращается в ЦИК с ходатайством о внесении изменений в положение о порядке проведения дебатов», — сказал Медведев.

Он добавил, что «законопослушный гражданин Порошенко» готов участвовать в дебатах и на стадионе, и на общественном телевидении, но его оппонент отказался от любого другого времени проведения дебатов. По его мнению, Зеленский настаивает на проведении дебатов на стадионе в 19.00, чтобы Порошенко, следуя закону, находился в это время в телестудии и не успел на «Олимпийский».

Ранее штабы Зеленского и Порошенко подписали соглашение о дебатах.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Подсчет голосов в первом туре закончен. По данным ЦИК, никто из кандидатов не набирает необходимого для победы в первом туре числа голосов, второй тур состоится 21 апреля. Лидером голосования стал комик Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%.