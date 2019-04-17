Команда Порошенко опасается «агрессивных сторонников» Зеленского на дебатах

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Команда украинского лидера Петра Порошенко заявила, что опасается «агрессивных» людей на запланированных дебатах на НСК «Олимпийский» 19 апреля с другим кандидатом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на спикера штаба Порошенко Олега Медведева.

По словам Медведева, команда Порошенко обеспокоена тем, что Зеленский «собирается привести агрессивную публику». Он считает, что сторонники шоумена, настроенные недоброжелательно, могут сорвать дебаты.

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Такие опасения появились после того, как штаб Зеленского объявил в сети о старте продаж билетов на дебаты, а потом якобы стали их раздавать бесплатно, поделился Медведев.

«[Это] ловкость рук и никакого мошенничества, потому что любые попытки зарегистрироваться на сайте и получить билет заканчиваются неудачей. Я неоднократно пытался получить билет, у меня это не получилось, — добавил Медведев.

Он подчеркнул, что это свидетельствует о том, что Зеленский может создать армию «агрессивных» поклонников, которые будут пытаться превратить дебаты в «шапито».

Ранее сообщалось, что Порошенко объявил время и место дебатов с Зеленским.