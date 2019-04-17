В Кремле прокомментировали информацию об уходе Матвиенко из Совфеда

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко якобы намерена перейти на другую должность. Об этом сообщает ТАСС.

«Ничего не известно [об этом] в Кремле», — отметил Песков.

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Он подчеркнул, что на эти сведения уже отреагировали в Совфеде.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в госструктурах писала, что глава Служба внешней разведки Сергей Нарышкин может стать новым спикером Совфеда вместо Матвиенко, занимающей эту должность с 2011 года.