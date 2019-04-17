Порошенко объявил время и место дебатов с Зеленским
Действующий президент Украины Петр Порошенко объявил, что дебаты с его соперником во втором туре президентских выборов Владимиром Зеленским начнутся в 19.00 на НСК «Олимпийский», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу украинского лидера.
Рамки металлоискателей, через которые будет осуществляться вход на стадион, будут открыты с 16.30, добавили в пресс-службе Порошенко.
Ранее сообщалось, что сайт с билетами на дебаты Зеленского и Порошенко «лег» за несколько часов продаж.
Штабы действующего президента Украины Петра Порошенко и кандидата в президенты Владимира Зеленского подписали трехстороннее соглашение с НСК «Олимпийский» об аренде стадиона для проведения дебатов.
Выборы президента прошли на Украине 31 марта, ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Лидером голосования стал комик Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%. Второй тур состоится 21 апреля.