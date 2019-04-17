Стало известно, когда Киев признает украинский единственным госязыком страны

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Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что закон о государственном языке страны будет принят парламентом 25 апреля. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на заявление спикера, транслировавшееся местными СМИ.

Парубий подчеркнул, что принятие данного закона является одной из «фундаментальных вещей бытия Украинского государства».

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Данный закон предусматривает, что украинский станет единственным официальным государственным языком страны. В частности, им будут обязаны пользоваться все госслужащие Украины, на украинский переведут все официальное делопроизводство.

Ранее Совет Европы призвал Раду отложить принятие закона о госязыке.