МИД подтвердил подготовку скорого визита Ким Чен Ына в Россию

<img src="//img.gazeta.ru/files3/973/12204973/upload-RTX6O5PH-pic905-895x505-95906.jpg">

В российском МИДе подтвердили, что в настоящее время ведется подготовка визита северокорейского лидера Ким Чен Ына в Россию, она должна состояться на следующей неделе, пишут «Известия» со ссылкой на источник во внешнеполитическом ведомстве.

По его данным, Ким Чен Ын прибудет во Владивосток перед отлетом российского президента Владимира Путина на саммит «Один пояс-Один путь» 26-27 апреля. Отмечается, что лидеры стран обсудят «весь комплекс» двусторонних отношений. Также ожидается, что на этой встрече Москва поддержит курс КНДР на ядерное разоружение и заявит о необходимости частичной отмены санкций против Северной Кореи.

Реклама

Источник добавил, что Ким Чен Ын «человек импульсивный» и поэтому не исключены «сюрпризы».

Ранее СМИ узнали, что Ким Чен Ын может приехать во Владивосток 23 апреля.