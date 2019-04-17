Зеленский раздает билеты в фан-зону на стадионные дебаты с Порошенко

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Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский объявил в своем фейсбуке раздачу бесплатных билетов на стадионные дебаты с президентом страны Петром Порошенко.

«Уже открыта возможность зарегистрироваться на главное событие страны!» — написал Зеленский.

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Он добавил, что в настоящий момент доступны билеты в фан-зону киевского стадиона «Олимпийский».

При этом кандидат в президенты подчеркнул, что один человек может получить только два билета на дебаты, предоставив свой адрес электронной почты.

Также Зеленский прикрепил к своему посту ссылку на сайт, где можно пройти регистрацию.

Ранее стало известно, что стадионные дебаты Зеленского и Порошенко будут бесплатными.