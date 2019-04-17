NYT: Трамп не хотел высылать дипломатов из-за отравления Скрипалей, на него надавили в ЦРУ

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Президент США Дональд Трамп изначально не хотел высылать российских дипломатов из Соединенных Штатов из-за отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери, пишет газета The New York Times.

По данным «десятков» источников издания, Трамп скептически отнесся к предположению, что Россия причастна к отравлению Скрипалей, так как был недоволен постоянным утечками информации от американской разведки в СМИ.

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Однако впоследствии директор ЦРУ Джина Хаспел убедила Трампа выслать российских дипломатов, показав ему снимки отравленных нервно-паралитическим веществом «Новичок». Отмечается, что наибольшее впечатление на президента произвело фото мертвых уток.

Ранее российский посол в Британии Александр Яковенко заявил, что в расследовании британской полицией отравления Скрипалей есть несколько проблем.