Эрдоган на французском пожелал скорее оправиться от пожара в Нотр-Дам
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пожелал французам поскорее оправиться от пожара в соборе Нотр-Дам-де-Пари. Запись на французском языке турецкий лидер опубликовал в своем твиттере.
Он подчеркнул, что пожар в парижском соборе глубоко огорчил турецкий народ.
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«Страшный пожар, который уничтожил собор Нотр-Дам, один из символов Парижа и наследие всего человечества, нас также глубоко расстроил. От своего имени и имени своего народа я желаю французам оправиться от случившегося», — написал Эрдоган.
Ранее президент России Владимир Путин направил французскому коллеге Эммануэлю Макрону телеграмму, в которой выразил сочувствие в связи с произошедшим в Соборе Парижской Богоматери пожаром.