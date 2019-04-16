Кравчук перечислил главные задачи нового президента Украины

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Экс-президент Украины Леонид Кравчук назвал главными задачами нового главы государства в области внутренней политики преодоление бедности и коррупции. Об этом он заявил в эфире телеканала «112 Украина».

Кроме того, первый первый президент Украины назвал условием преодоления общественных проблем прекращение войны.

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«Если мы справимся с этими заданиями — прекратим войну и преодолеем экономические проблемы, низкий уровень жизни, бедность, мы быстро преодолеем проблемы, которые стоят перед обществом», — отметил Кравчук.

Он подчеркнул, что самым важным направлением деятельности нового президента во внешней политике он считает возвращение мира на Украину.

Ранее Кравчук заявил, что Донбасс уже не тот.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта, ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Лидером голосования стал комик Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%. Второй тур состоится 21 апреля.