Патрушев обвинил США в помехах созданию многополярного мира

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Секретарь российского Совбеза Николай Патрушев заявил, что Соединенные Штаты мешают формированию многополярного мира, передает ТАСС.

Данное заявление он сделал на заседании научного совета при Совете безопасности России. По словам секретаря Совбеза, мир переходит от «американоцентричной однополярности» к новому типу международных отношений на основе равенства и взаимной выгоды, но Вашингтон этому препятствует.

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«Однако формирование более справедливого полицентричного мироустройства проходит крайне непросто в связи с активным противодействием со стороны тех, кто стремится сохранить свое доминирование в мире», — сказал Патрушев.

Он добавил, что для этого используются различные способы давления, в том числе экономическое, информационно-психологическое, военно-политическое.

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