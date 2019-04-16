Штаб Порошенко попросил ЦИК помочь ему не нарушать закон

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Олег Медведев, спикер штаба президента Украины Петра Порошенко, призвал Центральную избирательную комиссию (ЦИК) страны и «Общественное ТВ» помочь удовлетворить запрос общества на проведение дебатов с участием обоих кандидатов в президенты. Об этом сообщает ТАСС.

В штабе Порошенко попросили организовать дебаты таким образом, чтобы действующему главе государства не пришлось нарушать закон, явившись на дебаты на стадион, а не в телестудию.

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«И «Общественное ТВ», и ЦИК должны отреагировать на ситуацию, что сложилась, удовлетворить запрос на проведение дебатов и создать условия, чтобы кандидат не оказался перед выбором — или не нарушить закон, или нарушить закон и пойти на стадион», — сказал Медведев.

Он также добавил, что Порошенко продолжит соблюдать законодательство.

Ранее сообщалось, что Порошенко настаивает на изменении времени дебатов с Зеленским, чтобы провести их как на общественном телевидении, так и на «Олимпийском».

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Подсчет голосов в первом туре закончен. По данным ЦИК, никто из кандидатов не набирает необходимого для победы в первом туре числа голосов, второй тур состоится 21 апреля. Лидером голосования стал комик Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%.