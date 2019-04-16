Президент Таджикистана прилетел в Москву

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прилет в Москву с официальным визитом, передает РИА «Новости».

Отмечается, что самолет лидера приземлился в аэропорту «Внуково-2». Его приветствовали высокопоставленные чиновники двух стран, а также почетный караул.

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Как уточняется, Рахмон будет находиться на территории страны 16 и 17 апреля. Во время визита у него запланирована встреча с российским коллегой Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что Россия и Таджикистан рассмотрят новые проекты в области энергетики.