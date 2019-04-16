NYT назвала лидеров по сбору средств на президентскую кампанию-2020

Президент США Дональд Трамп и сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс оба располагают крупнейшими по численности группами сторонников и оба стали лидерами по сбору средств на предвыборную кампанию к 2020 году по итогам в первом квартале, пишет The New York Times.

Предвыборный штаб Трампа сообщил о привлечении инвестиций $30 млн, в то время как Сандерс собрал около $18 млн.

Реклама

Среди других демократов — кандидатов в президенты США значительную часть средств собрала сенатор от Калифорнии Камала Харрис ($12 млн) и Бето О`Рурк (более $9 млн).

Как отмечает NYT, данные о сборе финансовых средств дают представление о том, какую поддержку получают кандидаты в президенты США.

Ранее сообщалось, что Сандерс хочет достучаться до избирателей Трампа через Fox News.