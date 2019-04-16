СБУ проверяет данные о финансировании Россией кампании Зеленского

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Служба безопасности Украины (СБУ) проверяет данные о том, что избирательная компания кандидата в президенты страны Владимира Зеленского «финансируется» российской стороной и жителями самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщают «Украинские новости».

Отмечается, что проверка проводится после появления на сайте «Миротворец» информации о финансовой поддержке шоумена, якобы осуществляющейся российской стороной через министерство госбезопасности ДНР. В рамках уголовного дела против самопровозглашенных республик проверяются данные и о Зеленском.

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«В рамках этого производства проверяется соответствующая (о Зеленском. — Газета.Ru) информация», — заявили в ведомстве.

Ранее Зеленский высказался о референдуме в Крыму.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Подсчет голосов в первом туре закончен. По данным ЦИК, никто из кандидатов не набирает необходимого для победы в первом туре числа голосов, второй тур состоится 21 апреля. Лидером голосования стал комик Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%.