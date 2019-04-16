Освобожденная Савченко пообещала разобраться с политическим «старьем» в Раде

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Народный депутат Украины Надежда Савченко заявила, что у «Общественно-политической платформы Надежды Савченко» «получится» избавить Верховную раду от политического «старья». Видеозапись заявления Савченко после судебного заседания опубликовал телеканал «Громадське».

По словам Савченко, ее платформа «поможет заменить» все политические партии, которые в настоящий момент представлены в украинском парламенте. Она также заверила, что ее политическое объединение намерено помочь «всем тем», кто уже занят этим процессом.

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«Украина победит власть [президента Украины Петра] Порошенко, прокуроров, [Анатолия] Матиоса, [Юрия] Луценко, всех тех нечестных людей, которые вершили свое бесчестное правосудие», — сказала Савченко.

Ранее стало известно, что Савченко и главу центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана выпустили на свободу.