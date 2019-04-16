Сын Мердока отдал демократу максимальное пожертвование для участия в выборах в США

Джеймс Мердок, сын медиамагната Руперта Мердока, сделал пожертвование в размере $2,8 тыс. в пользу демократа Пита Буттиджича, который участвует в президентской гонке в США, пишет портал Mediaite.

Отмечается, что Буттиджич является мэром города Саут-Бенд в штате Индиана. Также на портале добавили, что пожертвование в размере $2,8 тыс. является максимальным на этом этапе президентской гонки.

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В Mediaite напомнили, что Джеймс Мердок известен своими умеренно либеральными взглядами.

Ранее газета The New York Times рассказала, как Руперт Мердок манипулирует президентом США Дональдом Трампом.