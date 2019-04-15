Washington Times: сторонники Клинтон пытались навязать ФБР «теорию заговора» о России

Сторонники экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон во время предвыборной кампании 2016 года «снабжали» верхний эшелон ФБР ассортиментом уголовных обвинений против на тот момент кандидата в президенты США Дональда Трампа, пишет The Washington Times со ссылкой на опубликованные стенограммы закрытого заседания в конгрессе США.

По словам экс-юриста ФБР Джеймса Бейкера, ситуация была «ужасной» и «очень необычной». По меньшей мере 10 сторонников Клинтон напрямую или через посредников пересказывали представителям ФБР различные «теории заговора» о России и Трампе.

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Как отмечает издание, это была «беспрецедентная попытка» партии власти рассчитывать на ФБР при президенте Бараке Обаме, чтобы продвинуть своего кандидата в президенты в 2016 году.

Обвинения, продвигаемые демократической партией, не подтвердились, говорится в материале. Специальный прокурор США Роберт Мюллер в марте заключил после завершения расследования об отсутствии сговора Трампа и России с целью повлиять на исход выборов в 2016 году.

Ранее сообщалось, что связанный с Хиллари Клинтон центр мешает победить Трампа на выборах-2020.