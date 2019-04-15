NYT: Трамп готовит «план атаки» на «российское дело»

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Завершение «российского дела» в США существенно приободрило американского президента Дональда Трампа, однако теперь он готовится к публикации полного отчета расследования, пишет The New York Times со ссылкой на источники.

Приободренный Трамп намеренно усиливает свою риторику, чтобы «оживить» свой электорат и разозлить политических соперников и средства массовой информации, говорят источники. В частности, он с еще большей яростью набросился на СМИ, заявив, что они «сознательно» искажают правду. Кроме того, он высмеял бывшего вице-президента Джо Байдена после обвинений в харассменте, несмотря на проблемы со своей репутацией.

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В настоящее время ни глава государства, ни Белый дом не знаком с 300-страничным докладом специального прокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве в американские президентские выборы. Однако они планируют его прочесть до выхода отредактированной версии, которую в ближайшее время должен представить генеральный прокурор США Уильям Барр, сообщает газета.

«План атаки» Трампа, по данным NYT, в Белом доме существует, но только в черновом виде. Он предполагает то, как действовать после публикации доклада по «российскому делу». Газета пишет, что полный доклад Мюллера должен прочитать советник Белого дома Эммет Флуд, а после проинформировать президента США о его основных выводах.