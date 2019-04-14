В Белом доме планируют отправить нелегалов к демократам

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Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что власти США действительно рассматривают возможность содержания нелегальных мигрантов в «городах-убежищах». Об этом Сандерс сказала в интервью телеканалу ABC.

«Такой вариант есть на повестке дня», — отметила Сандерс.

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«Города-убежища» — это местные образования, которые отказываются выдавать нелегалов для депортации. Причем во властных структурах этих «убежищ» сильны позиции Демократической партии.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил демократам отправить нелегалов в города-убежища.

По его словам, «левым радикалам» должно понравиться размещение нелегалов в таких городах.