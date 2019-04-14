После разногласий с Порошенко уволился замглавы его администрации
Генерал-лейтенант Валерий Кондратюк пордал заявление об отставке на имя президента Украины Петра Порошенко, передает УНИАН.
Глава администрации Райнин подтвердил получение рапорта.
«Последние действия президента говорят о том, что он считает себя единоличным защитником страны. Один в поле не воин, даже если он президент», — говорится в комментарии Кондратюка.
Валерий Кондратюк стал заместителем главы администрации президента в 2016 году.