После разногласий с Порошенко уволился замглавы его администрации

Генерал-лейтенант Валерий Кондратюк пордал заявление об отставке на имя президента Украины Петра Порошенко, передает УНИАН.

Глава администрации Райнин подтвердил получение рапорта.

«Последние действия президента говорят о том, что он считает себя единоличным защитником страны. Один в поле не воин, даже если он президент», — говорится в комментарии Кондратюка.

Валерий Кондратюк стал заместителем главы администрации президента в 2016 году.