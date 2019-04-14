Кого британцы хотят видеть на посту Мэй, узнала Telegraph
В случае проведения в ближайшее время парламентских выборов в Великобритании победу одержала бы Лейбористская партия, а ее лидер Джереми Корбин стал бы премьер-министром страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса газеты The Telegraph.
Сообщается, что правящая Консервативная партия смогла бы завоевать в Палате общин только 259 мест, в то время как лейбористам досталось бы 296 мест. Таким образом, консерваторы лишились бы 59 кресел в парламенте страны.
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Отмечается, что это связано с невыполненным обещанием премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, которая является лидером Консервативной партии, завершить Brexit к 29 марта.