На Украине опровергли снятие санкций ЕС против лиц из окружения Януковича

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Постоянный представитель Украины при ЕС Николай Точицкий заявил, что информация об отмене Евросоюзом санкций в отношении лиц, причастных к нарушению суверенитета Украины, является неверной. Об этом сообщает УНИАН.

Он уточнил, что это попытка сделать «горячую новость» там, где ее нет.

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«Никаких решений на днях о снятии санкций с бывших украинских чиновников ЕС не принимал и не готовится принимать. В Die Welt говорится о санкциях, снятых в предыдущие годы», — подчеркнул Точицкий.

Дипломат отметил, что Евросоюз, напротив, в последнее время значительно расширил санкционный список.

Ранее сообщалось, что ЕС исключил из списка санкций входивших в окружение Януковича украинцев.