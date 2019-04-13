На Украине опровергли снятие санкций ЕС против лиц из окружения Януковича
Постоянный представитель Украины при ЕС Николай Точицкий заявил, что информация об отмене Евросоюзом санкций в отношении лиц, причастных к нарушению суверенитета Украины, является неверной. Об этом сообщает УНИАН.
Он уточнил, что это попытка сделать «горячую новость» там, где ее нет.
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«Никаких решений на днях о снятии санкций с бывших украинских чиновников ЕС не принимал и не готовится принимать. В Die Welt говорится о санкциях, снятых в предыдущие годы», — подчеркнул Точицкий.
Дипломат отметил, что Евросоюз, напротив, в последнее время значительно расширил санкционный список.
Ранее сообщалось, что ЕС исключил из списка санкций входивших в окружение Януковича украинцев.