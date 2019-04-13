Полиция Лондона открыла стрельбу у посольства Украины

Полиция открыла стрельбу у посольства Украины в Лондоне при задержании водителя, врезавшегося в автомобиль украинского посла. Об этом пишет The Daily Telegraph.

По данным издания, полиция также оцепила район Холланд-парк в Кенсингтоне, где располагается украинское посольство, а также диппредставительства ряда других стран. Очевидцы сообщают примерно о десяти выстрелах.

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Представитель посольства Украины отметил, что мужчина представлял опасность для окружающих, поэтому полиция применила оружие при задержании. При этом он подчеркнул, что задержанный не производил выстрелов.

Ранее сегодня, 13 апреля, возле посольства России в Киеве произошел взрыв.