Япония выразила протест США из-за убийства женщины на Окинаве

Министерство иностранных дел Японии выразило протест американскому послу Уильяму Хагерти после того, как военный США убил японку на Окинаве. Об этом говорится на сайте японского ведомства.

Как отмечается, МИД выразило свой протест во время телефонного разговора. Кроме того, японская сторона потребовала, чтобы США укрепили дисциплину своих военных, а также сотрудничали с Японией в расследовании обстоятельств убийства.

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Уточняется, что посол Хагерти выразил «глубокое сожаление» в связи с убийством жительницы Японии и пообещал всестороннее сотрудничество с властями страны.

Ранее сообщалось, что американский солдат убил женщину в Японии и покончил с собой.