Возле посольства России в Киеве произошел взрыв
В Киеве возле российского посольства произошел взрыв. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного управления Национальной полиции страны.
Уточняется, что инцидент произошел в Соломенском районе возле российского посольства.
По данным ведомства, причиной взрыва стал разрыв высоковольтного кабеля, принадлежащего Юго-Западной железной дороге.
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По предварительным данным, пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что посольство России обвинило Киев во вмешательстве в дела США.