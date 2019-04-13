Возле посольства России в Киеве произошел взрыв

Радикалы у посольства России в Украине, 18 марта 2018 года Пресс-служба МВД Украины

В Киеве возле российского посольства произошел взрыв. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного управления Национальной полиции страны.

Уточняется, что инцидент произошел в Соломенском районе возле российского посольства.

По данным ведомства, причиной взрыва стал разрыв высоковольтного кабеля, принадлежащего Юго-Западной железной дороге.

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По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что посольство России обвинило Киев во вмешательстве в дела США.