Помпео узрел лицемерие в призывах России по Венесуэле
Госсекретарь США Майк Помпео назвал «лицемерными» призывы Москвы не вмешиваться во внутренние дела Венесуэлы. Стенограмма выступления главы Госдепа опубликована на официальном сайте американского внешнеполитического ведомства.
Помимо России Помпео обвинил в лицемерии Китай и другие страны, призывающие к невмешательству в дела Венесуэлы.
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«Именно их финансовая интервенция разрушила эту страну», — заявил Помпео.
Он также призвал не допустить, чтобы Россия «обостряла» и без того тяжелую ситуацию в Венесуэле.
Ранее Помпео предупредил, что США собрались усилить изоляцию Мадуро.