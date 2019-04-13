Помпео узрел лицемерие в призывах России по Венесуэле

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Госсекретарь США Майк Помпео назвал «лицемерными» призывы Москвы не вмешиваться во внутренние дела Венесуэлы. Стенограмма выступления главы Госдепа опубликована на официальном сайте американского внешнеполитического ведомства.

Помимо России Помпео обвинил в лицемерии Китай и другие страны, призывающие к невмешательству в дела Венесуэлы.

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«Именно их финансовая интервенция разрушила эту страну», — заявил Помпео.

Он также призвал не допустить, чтобы Россия «обостряла» и без того тяжелую ситуацию в Венесуэле.

Ранее Помпео предупредил, что США собрались усилить изоляцию Мадуро.