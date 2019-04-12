Порошенко пообещал добиться мира в Донбассе
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в случае его переизбрания ему удастся вскоре добиться условий по достижению мира в Донбассе. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Нам удастся выйти на условия, когда мне удастся принести мир в Донбасс. Это может быть сделано уже в ближайшее время», — сказал Порошенко.
Реклама
По его словам, после его переизбрания появится «окно» для встречи в «нормандском формате».
Он также добавил, что альтернативы «нормандскому формату» нет.
Ранее кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил об отсутствии уважения к Порошенко.