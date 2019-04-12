Порошенко назвал сроки встречи лидеров «нормадского формата»
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что лидеры «нормандского формата» могут встретиться во Франции в начале лета. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, данная встреча может состоятся в июне.
Он также добавил, что переговоры пройдут после президентских выборов на Украине.
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Порошенко подчеркнул, что уверен в своем переизбрании.
Ранее сообщалось, что в Кремле отреагировали на слова Порошенко о встрече «нормандской четверки».