Порошенко обратился с призывом к Зеленскому

Действующий президент Украины Петр Порошенко призвал кандидата в президенты Владимира Зеленского не прятаться и прийти на предвыборные дебаты, передает ТАСС.

По словам Порошенко, депаты должны пройти и 14 и 19 апреля.

«Дебаты должны состояться как на «Общественном» 19 апреля, как это и предусмотрено законом, в 20:00, дебаты должны пройти 14 [апреля], и я опять хочу повторить приглашение господину Зеленскому на республиканский стадион — стадион, так стадион — не прячьтесь, не бойтесь, приходите и расскажите все, что вы имеете, для того чтобы украинцы услышали», — заявил Порошенко.

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Он отметил, что готов к проведению дебатов в любой день.

Ранее сообщалось, что дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского не смогут пройти в воскресенье, 14 апреля, на стадионе «Олимпийский», так как на площадке пройдет другое мероприятие.