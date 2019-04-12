Рейтинг Трампа достиг рекордных 45%
Уровень одобрения президента США Дональда Трампа достиг рекордных 45% после завершения расследования дела о «вмешательстве России» в американские выборы. Об этом свидетельствуют данные опроса социологической службы Gallup.
По данным службы, за последний месяц рейтинг Трампа увеличился на 6%.
Реклама
Как отмечается, рост одобрения деятельности Трампа связан с тем, что его стали поддерживать некоторые сторонники демократической партии и независимые избиратели.
Ранее СМИ сообщили, что Трампу нужна новая «Клинтон» для победы на выборах 2020 года.