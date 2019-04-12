Меркель выступила за «честные выборы» на Украине

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Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Берлин хочет «честных выборов» президента на Украине во втором туре, передает РИА «Новости».

Об этом она сказала на пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко.

По ее словам, Украина продвинулась в формировании институтов, которые способствуют борьбе с коррупцией.

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Она также добавила, что Берлин всегда финансово поддерживал Киев на «пути трансформации».

Ранее сообщалось, что Порошенко назвал Россию «главной угрозой» для Украины.