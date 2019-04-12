Меркель выступила за «честные выборы» на Украине
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Берлин хочет «честных выборов» президента на Украине во втором туре, передает РИА «Новости».
Об этом она сказала на пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко.
По ее словам, Украина продвинулась в формировании институтов, которые способствуют борьбе с коррупцией.
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Она также добавила, что Берлин всегда финансово поддерживал Киев на «пути трансформации».
Ранее сообщалось, что Порошенко назвал Россию «главной угрозой» для Украины.