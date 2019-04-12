Михаил Горбачев выдвинулся на выборы в парламент Индонезии

Индонезийский политик Михаил Горбачев, которого родители назвали в честь первого президента СССР, выдвинул свою кандидатуру на парламентские выборы в Индонезии. Об этом пишет New Straits Times.

Отмечается, что ранее индонезиец с полным именем Михаил Горбачев Дом (Mikhail Gorbachev Dom) занимался исследованиями в области окружающей среды.

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Он рассказал изданию, что его родители были так уверены, что у них в семье появится девочка, что даже не придумали мужского имени. Поэтому когда родился мальчик они спешно подобрали ему имя первого советского президента, посчитав такой выбор «крутым».

Парламентские выборы в Индонезии пройдут 17 апреля.