Путин поздравил Ким Чен Ына с переизбранием
Президент России Владимир Путин поздравил Ким Чен Ына с переизбранием председателем госсовета КНДР, сообщает РИА «Новости».
Ранее стало известно, что Верховное народное собрание КНДР переизбрало Ким Чен Ына председателем Госсовета.
«Уверен, что ваша деятельность на высшем государственном посту будет и впредь способствовать развитию дружественных, добрососедских отношений между нашими странами и народами, укреплению мира и безопасности на Корейском полуострове», — говорится телеграмме президента.
Путин также подтвердил готовность к совместной работе по актуальным вопросам двусторонней и региональной повестки дня.