Президент России Владимир Путин поздравил Ким Чен Ына с переизбранием председателем госсовета КНДР, сообщает РИА «Новости».

Ранее стало известно, что Верховное народное собрание КНДР переизбрало Ким Чен Ына председателем Госсовета.

«Уверен, что ваша деятельность на высшем государственном посту будет и впредь способствовать развитию дружественных, добрососедских отношений между нашими странами и народами, укреплению мира и безопасности на Корейском полуострове», — говорится телеграмме президента.

Путин также подтвердил готовность к совместной работе по актуальным вопросам двусторонней и региональной повестки дня.