Лавров заметил повышение международного авторитета России

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Министр иностранных дел Сергей Лавров заверил, что авторитет России на международной арене в последнее время вырос, передает ТАСС.

Данное заявление Лавров сделал на ежегодной встрече со студентами и профессорско-преподавательским составом Дипломатической академии российского МИДа.

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«За последнее время Россия смогла значительно повысить свой авторитет во всех регионах мира», — сказал Лавров.

По его словам, это доказывает возросшее число визитом официальных иностранных делегаций в Россию.

Также министр отметил, что третьим странам импонирует «независимая справедливая позиция [России] по отстаиванию международного права».

Ранее Лавров заявлял, что Россия и США возобновили антитеррористический диалог.