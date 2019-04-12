Лавров заметил повышение международного авторитета России
Министр иностранных дел Сергей Лавров заверил, что авторитет России на международной арене в последнее время вырос, передает ТАСС.
Данное заявление Лавров сделал на ежегодной встрече со студентами и профессорско-преподавательским составом Дипломатической академии российского МИДа.
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«За последнее время Россия смогла значительно повысить свой авторитет во всех регионах мира», — сказал Лавров.
По его словам, это доказывает возросшее число визитом официальных иностранных делегаций в Россию.
Также министр отметил, что третьим странам импонирует «независимая справедливая позиция [России] по отстаиванию международного права».
Ранее Лавров заявлял, что Россия и США возобновили антитеррористический диалог.