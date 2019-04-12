Матвиенко назвала условие возвращения России в ПАСЕ

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что российская делегация вернется в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) только при условии невозможности дискриминации со стороны европейских партнеров. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, Россия «не готова» возвращаться в ПАСЕ пока там есть возможность «дискриминации национальных делегаций по вкусовым, политическим, иным принципам».

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Матвиенко не уточнила, в каком случае российская сторона будет убеждена, что ее не смогут дискриминировать.

Ранее ПАСЕ приняла резолюцию, в которой впервые с момента кризиса призвала Россию сформировать свою делегацию, а также выплатить взнос в бюджет Совета Европы.