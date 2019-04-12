Коломойский сделал признание о юристе Зеленского

Адвокат Андрей Богдан, осуществляет сопровождение кампании кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, является личным адвокатом бизнесмена Игоря Коломойского, рассказал сам олигарх. Об этом сообщает «Левый берег».

Коломойского спросили, почему юрист Зеленского часто летал в Женеву, когда там жил Коломойский, а затем - в Тель-Авив.

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«Он, прежде всего, мой адвокат», — сказал олигарх.

По словам Коломойского, Богндан «еще работает и на других людей», что вызывает его раздражение из-за возможного конфликта интересов.